WRC, Rali Safari/PEC2: Kalle Rovanpera vai para a frente

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) foram os mais rápidos na especial de abertura do dia de sexta-feira, batendo Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) por 0.9s com Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) em terceiro a 2.1s.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) foram quartos a 2.6s, na frente de Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid), Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid), com estes dois pilotos da Toyota já a cederem 9.9s e 11.8s

Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1 Hybrid). Segui-se Grégoire Munster/Louis Louka (Ford Puma Rally1 Hybrid) a 34.5s com Gus Greensmith/Jonas Andersson (Skoda Fabia RS Rally2) a liderar o WRC2 na frente de Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Skoda Fabia RS Rally2). A Toyota e Kalle Rovanperä terminaram na frente dos três Hyundai, com as margens a acentuarem-se atrás deste quarteto. Não houve incidentes, mas Rovanpera é agora o novo líder, com 1.4s de avanço para Tanak, com Lappi em terceiro a 1.6s e Neuville em quarto a 1.8s, margem pela qual estão separados os quatro primeiro, um toyota na frente e três Hyundai de seguida com os outros dois Toyota já a 10.0s (Takamoto) e 12.7s (Evans)

