WRC, Rali Safari: Hyundai quer relançar campeonato | AutoSport

Depois de ter testado para o Rali Safari… nos percursos da Baja Portalegre 500, a Hyundai Motorsport, num rali onde se espera uma elevada taxa de desgaste dos carros de Thierry Neuville, Ott Tänak e Dani Sordo, espera que os problemas de suspensão que ‘tramaram’ vários pilotos da equipa nas últimas provas tenham terminado. Olho na suspensão terá sido uma forte prioridade da equipas na preparação desta prova e em nada nos admirávamos que fossem cautelosos na geometria que escolhem para esta prova. Provavelmente, a mais cautelosa possível.

Neuville está 29 pontos atrás de Ogier no terceiro lugar no campeonato, Tänak dista 57 pontos depois dos danos da suspensão terem afastado o seu Hyundai i20 WRC em Portugal e na Sardenha: “Fomos para o Quénia sabendo que temos de ‘entregar’. Também sabemos que estará longe de ser um fim-de-semana simples”, começou por dizer o diretor da equipa, Andrea Adamo. “O Rally Safari é um evento icónico no Mundial de Ralis, e será um prazer para a Hyundai Motorsport competir na nossa primeira ronda do WRC em África.

“Os troços vão ser exigentes e desconhecidos para as nossas duplas, por isso há muito trabalho de preparação antes mesmo de chegarmos ao troço de abertura”. Vimos recentemente o ritmo dos nossos carros em terra, mas não alcançámos os resultados desejados. O objetivo agora é um resultado forte da nossa equipa e de relançar a nossa campanha do campeonato”.