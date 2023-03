WRC, Rali do México, PE20: tudo igual, próximo troço decisivo… | AutoSport

Tudo na mesma, as margens variaram pouco, está tudo à espera da próxima especial, a mais longa do rali , mas houve quem tivesse pequenos azares neste troço. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) venceram e recuperaram 0.2s a Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), com a margem entre ambos na luta pelo segundo lugar a cair para 4.1s Lá na frente, Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) lidera agora com 32.2s de avanço para Evans.

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) é quarto na frente de Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1), com o finalandês quase a um minuto de Neuville mas co Sordo à mesma distância atrás de si.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) foram terceiros, mas Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1) e Jourdan Serderidis/Frederic Miclotte (Ford Puma Rally1) tiveram ligeiras saídas, mas foi só o susto pois puderam continuar.

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) foram quintos na especial