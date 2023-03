WRC, Rali do México, PE16: Sébastien Ogier dá ‘xeque’… quase ‘mate’ | AutoSport

Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) venceram a PE16, a segunda passagem por El Mosquito, com uma extensão de 22.56 Km, batendo toda a concorrência por 8.1s ou mais, o que significa que o seu avanço face a Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), passou para 32.4s, o que começa a ter ‘pinta’ de decisivo. O francês atacou forte neste troço dando fortes sinais à concorrência, que não tem dado qualquer sinal de poder recuperar tempo.

Na sua luta com Evans, Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) foram segundos, mas ganharam apenas 0.2s ao piloto da Toyota, que tem agora 8.5s de avanço. Falta apenas um troço extenso, o próximo, porque os últimos dois são super especiais e não devem mudar muito na classificação.

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) são quartos e não estão a atacar, já perceberam que não faz sentido porque têm de arriscar demais para os (poucos) ganhos e Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) são quintos, fizeram o sexto tempo, e também não estão a atacar. Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) foram quintos na especial.

No WRC2, Gus Greensmith/Jonas Andersson (Škoda Fabia RS Rally2), ganharam 1.1s a Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Fiesta Rally2), com a diferença entre ambos a passar para 18.8s, com Emil Lindholm/Reeta Hämäläinen (Škoda Fabia RS Rally2) já a 37.1s.

