WRC, Rali de Ypres: Juha Kankkunen está de regresso com um Toyota a hidrogénio | AutoSport

O tetracampeão do mundo de ralis, Juha Kankkunen está de regresso à estrada com um Toyota GR Yaris H2 a hidrogénio no Rali de Ypres, a próxima prova do Campeonato do Mundo de Ralis da FIA (WRC).

A próxima prova do mundial de ralis marca a estreia pública do novo Toyota GR Yaris H2, um conceito experimental que utiliza hidrogénio para alimentar o motor de combustão e Kankkunen vai pilotar o carro numa etapa de cada dia do rali de Ypres na Bélgica.

A Toyota tem estado a experimentar em pista a utilização de hidrogénio e antes de Kankkunen já Jari-Matti Latvala conduziu um GR Corolla H2 nas 24 Horas de Fuji, dividindo os comandos do carro com Akio Toyoda, presidente e diretor executivo da Toyota.

“Também será interessante ver o GR Yaris H2 em ação”, disse Latvala. “Foi emocionante para mim competir nas 24 Horas de Fuji juntamente com Akio e agora temos a oportunidade de demonstrar a mesma tecnologia nos troços de rali. Adoraria ter sido eu a conduzir o carro, mas vou estar concentrado no rali, estou ansioso ver o que Juha Kankkunen faz com um carro movido a hidrogénio”.

O carro da marca nipónica será classificado como carro de testes e vai começar as especiais antes do restante pelotão do WRC.