WRC, Rali de Portugal: Shakedown de Baltar-Paredes não vai ter público | AutoSport

O Shakedown do Rali de Portugal, em Baltar, Paredes, não vai ter público no Kartódromo e imediações da pista, no próximo dia 20 de maio, estando a transmissão assegurada pela organização no site do WRC e pela RTP.

É no shakedown do dia 20 de maio, que os pilotos testam as máquinas e afinam os últimos pormenores nos carros. A habitual moldura humana dos adeptos de rali não vai ser possível na edição do Rali de Portugal em 2021, atendendo à atual situação pandémica.

Na salvaguarda do interesse da saúde pública, a Câmara Municipal de Paredes na avaliação contínua do risco, tendo em conta a imprevisibilidade da evolução da pandemia, entende que a presença de público pode representar risco para a população: “O Município de Paredes apela à sensibilização da população para o risco que a presença de público representa no contexto atual da pandemia da Covid-19. Em articulação com as forças de segurança, a autarquia fará um controlo apertado para dissuadir a aproximação de público às zonas limítrofes da competição desportiva”, lê-se no comunicado da autarquia.