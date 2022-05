WRC, Rali de Portugal, Rally1: Luz verde (SIM) Luz vermelha (NÃO)… | AutoSport

ATENÇÃO Luz verde nos Rally1. Todos os novos carros do WRC, os Rally1 híbridos, só podem ser tocados pelos espectadores, Marshalls, etc se estiver visível uma luz verde. Caso esta esteja vermelha, NÃO PODE tocar no carro, é perigoso.

O Vodafone Rally de Portugal vai ter em ação, pela primeira vez, os modelos de Rally 1, que, pela sua condição de híbridos elétricos, exigem também cuidados especiais no que toca à segurança. Saiba quando se pode ou não aproximar de um Rally 1…

Novos carros, novas regras de segurança! Desde 2022 que todos os carros da categoria de topo do Campeonato do Mundo de Ralis FIA – os Rally 1 – passaram a estar equipados com unidades de potência híbridas elétricas. O símbolo “HY” (significa “Hybrid”), junto ao painel das portas frontais (em letras brancas e fundo vermelho), identifica estes modelos, ajudando a perceber tratar-se de um carro híbrido com motorização elétrica e de combustão.

Devido à unidade propulsora híbrida, os “Rally 1” são agora alvo de cuidados (ainda) mais especiais no que toca à segurança, exigindo preocupações adicionais no seu manuseamento e novas medidas de precaução para espectadores e equipas de segurança.

Devido à corrente elétrica de alta voltagem que os modelos “Rally 1” podem gerar, Toyota Yaris GR, Ford Puma e Hyundai i20 N (os três modelos de “Rally 1” atuais), um cenário de acidente deve agora ser encarado com superiores cautelas, não obstante a FIA ter tornado obrigatórias luzes de segurança nos carros, que ajudam a identificar um potencial perigo na aproximação aos veículos por parte dos espectadores ou equipas de socorro.

As luzes de segurança estão localizadas no topo do para-brisas e nos dois pilares laterais dos carros, identificando, de imediato, a condição de segurança do veículo. Caso as luzes estejam verdes, será seguro tocar no carro, mas caso estejam vermelhas de forma intermitente, e se oiça um alarme sonoro adicional, não será, de todo, seguro aproximar-se ou tocar no carro.

A ausência total de luz (verde ou vermelha) também deve ser encarada de modo previdente, significando que o carro é potencialmente inseguro, logo, deverá manter prudente distância de segurança. Dito de outra forma e em resumo, só deve mesmo tocar num modelo de Rally 1 se as luzes verdes estiverem acesas.

Estas recomendações só se aplicam, naturalmente, aos “Rally 1”, os únicos carros presentes no Vodafone Rally de Portugal com unidades propulsoras com sistema híbrido de alta tensão.