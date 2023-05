WRC, Rali de Portugal, PE14: Kalle Rovanperä mais perto de novo triunfo | AutoSport

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) venceram mais um troço e aumentaram para 59.4s a margem para Daniel Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) com Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) em terceiro, a 10.8s do segundo lugar e na frente de Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1), que distam agora 2.2s dos belgas. Só falta a super especial de Lousada para dar por terminado o dia de hoje e com isso o finlandês fica muito bem posicionado para voltar a vencer o Rali de Portugal, tal como fez no ano passado.

