WRC: Rali de Portugal no calendário provisório de 2021

O Conselho Mundial da FIA ratificou hoje algumas decisões relativas ao WRC 2020, mas protelou o fecho do calendário deste ano, pois ainda há várias possibilidades em cima da mesa que carecem de algum tempo de ‘maturação’. De resto e dando prioridade a medidas de redução de custos, foram ratificadas várias alterações ao Regulamento Desportivo, tudo para facilitar o reinício desta época 2020.

Estas incluem uma redução do número de motores utilizados pelas equipas do WRC, de três para dois, se houver oito ou menos rondas em 2020, e a limitação dos testes pré-evento a um dia para cada piloto inscrito numa ronda europeia do WRC. Ambas as propostas já foram aprovadas pelos concorrentes inscritos na WRC 2020.

Por fim, uma informação que Carlos Barbosa já tinha garantido: O Rali de Portugal de 2021 está na proposta de calendário do próximo ano, com as primeiras nove provas prontas para inclusão, seis das quais já tinha sido ratificadas pelo Conselho Mundial da FIA em 2019. As datas e os restantes eventos deverão ser confirmados posteriormente.

Provas propostas para o WRC 2021

Rali de Monte Carlo

Rali da Suécia

Rali de Portugal

Rali de Itália

Rali Safari/Quénia

Rali da Finlândia

Rali de Espanha

Rali do Japão

Rali da Austrália