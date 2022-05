WRC, Rali de Portugal: Muito para ver na Sport TV, RTP… ou no WRC All Live | AutoSport

O Vodafone Rally de Portugal vai ter, este ano, honras de transmissões diretas em vários canais da Sport TV. Estão previstos sete troços em direto (ver horários em baixo), para além de antevisão, resumos diários, repetições, etc. Como sabe, pode sempre usar as gravações automáticas, isto se tiver acesso através das diversas operadoras de TV.

Também a RTP tem anunciado no seu site as transmissões da Super Especial de Coimbra, Vieira do Minho 1 e 2, Fafe 1 e 2.

Como alternativa, tem o WRC All Live, que transmite todas as especiais em direto com declarações dos pilotos da frente no fim de cada troço, para além de muitas mais ‘features’, podendo ver os Onboard dos pilotos prioritários, em todos os troços.

Os vários programas começam logo com uma antevisão na 3ª Feira, 17 de maio, repetidas nos dois dias seguintes até ao primeiro direto, de Coimbra, na 5ª feira ao fim da tarde.

Muito e bom para ver na TV, quem tiver WRC All Live pode seguir também nas Smart TV bastando para isso instalar a Aplicação, e ter o WRC All Live, claro.

Horário das transmissões