WRC, Rali de Portugal: lista de inscritos conhecida, a maior do ano até agora…

Já é conhecida a lista de inscritos do Rali de Portugal, e é para já a maior do ano até agora, com 69 concorrentes.

O Rali de Monte Carlo contou com 68 inscrições, 21 no WRC2, o Rali Suécia, 57, 20 no WRC2, o Rali Safari, 28 inscritos, 13 no WRC2, a Croácia, 67 inscritos, 19 no WRC e a prova portuguesa bate recordes, especialmente no WRC. 69 inscritos, 39 no WRC, quase o dobro do Monte Carlo, Suécia e Croácia.

Recuando no tempo, já houve listas bem maiores, mas este é apenas um reflexo do que é hoje em dia o WRC.

Em 2023 a prova teve 83 inscritos; 2022-90; 2021-77; 2019-60; 2018-87; 2017-64; 2016-78 e o recorde do primeiro ano do regresso ao norte, 2015-94 inscritos.

Para lá do que já se sabia não há surpresas e a prova será enriquecida com a presença de Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen ( Toyota Gr Yaris Rally1), Sebastien Ogier/Vincent Landais (Toyota Gr Yaris Rally1) e Daniel Sordo/Cándido Carrera (Hyundai I20 N Rally1).