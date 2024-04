WRC, Rali de Portugal 2024: Quando e onde o público pode ver os concorrentes

Para além dos óbvios 22 troços, e das idas ao Parque de Assistência em Matosinhos, há várias outras oportunidades do público ver os concorrentes.

Na semana do Rali de Portugal, o primeiro dia de reconhecimento é na Segunda-feira, 6 de maio, entre as 14.00h / 20.00h Reconhecimentos -Dia 1, pelo que no início dos troços, normalmente os concorrentes podem parar um pouco antes de entrar nos troços, ainda com os carros de reconhecimentos, claro.

Na Terça-feira, 7 de maio, mais reconhecimentos, entre as 08.00h / 22.00h de acordo com horário a publicar.

Na Quarta-feira, 8 de maio, dia 3 dos reconhecimentos entre as 7.00h / 18.30h .

Na Quinta-feira, 9 de maio, a partir das 08.01h até às 12.30h, o Shakedown para todos desde pilotos prioritários a não prioritários

Entre as 14.00h / 16.00h os Veículos entram em Parque Pré-Partida em Coimbra.

Entre as 16.00h / 16.30h realiza-se a Sessão de Autógrafos em Coimbra, às 16.40h/16.45h é feita a fotografia Oficial com os pilotos WRC, em Coimbra e a Cerimónia de Partida è as 17h00.

Onde o público pode privar mais de perto com os concorrentes é entre as 18.25h / 18.35h no ‘Meet the Crews’ (Pilotos P2 e P3 selecionados) já na Figueira da Foz. Às 18.35h / 18.45h Meet the Crews (Pilotos P1) e às 19.05h realiza-se a SSS1 Figueira da Foz (SSS) na Figueira da Foz.

Na Sexta-feira, 10 de maio, às 20.45h, o Meet de Crews (Chefes das Equipas Oficiais + Pilotos do TOP 3) na Exponor em Matosinhos.

No Sábado, 11 de maio, às 21.00h, Meet de Crews (Chefes das Equipas Oficiais + Pilotos do TOP 3) na Exponor em Matosinhos.

No Domingo, 12 de maio, às 15.45h realiza-se a Cerimónia de Pódio/Entrega de Prémios em Matosinhos, na praia.

Itinerário/Horário

5ª Feira, 9 de maio de 2024

Shakedown P1 & invited P2 08:01/09:30

Baltar (Shakedown) 4,61 P1, P2 & P3 09:31 / 11:00

Coimbra – Holding area 14h00 – 16h00

Coimbra – Cerimónia de Partida 17:00

Figueira da Foz – Holding Area IN 18:00

SS1 Figueira da Foz (SSS) 2,94 19:05

6ª Feira, 10 de maio de 2024

SS2 Mortágua 1 18,15 8:05

SS3 Lousã 1 12,28 9:35

SS4 Góis 1 14,30 10:35

SS5 Arganil 1 18,72 11:35

Arganil Assistência/pneus 12h156

SS6 Lousã 2 12,28 14:05

SS7 Góis 2 14,30 15:05

SS8 Arganil 2 18,72 16:05

SS9 Mortágua 2 18,15 17:35

Assistência Exponor 20:05

Sábado, 11 de maio de 2024

SS10 Felgueiras 1 8,81 8:05

SS11 Montim 1 (Live TV) 8,69 9:05

SS12 Amarante 1 37,24 10:05

SS13 Paredes 1 16,09 11:35

Assistência Exponor 12:26

SS14 Felgueiras 2 8,81 14:35

SS15 Montim 2 (Live TV) 8,69 15:35

SS16 Amarante 2 37,24 16:35

SS17 Paredes 2 16,09 18:05

SS18 Lousada (SSS) (Live TV) 3,36 19:05

Assistência Exponor 20:05

Domingo, 12 de maio

SS19 Cabeceiras de Basto 1 19,91 7:05

SS20 Fafe 1 (Live TV) 11,18 8:35

SS21 Cabeceiras de Basto 2 19,91 9:35

SS22 Fafe 2 (Wolf Power Stage) (Live TV) 11,18 12:15

Assistência Exponor 13:43