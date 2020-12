WRC, Rali de Monza, PE7: Sébastien Ogier passa para a frente

Depois de ter acordado com mais 10 segundos no bolso, devido às penalizações noturnas de Dani Sordo/Carlos del Barrio (Hyundai I20 Coupé WRC) e Esapekka Lappi/Janne Ferm (Ford Fiesta WRC), devido a ter ‘cortado’ uma chicane, Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) bateu toda a concorrência neste primeiro difícil troço do dia que parece ter sido feito à medida de Ogier.

Sendo de Gap está mais do que habituado a este tipo de estrada com neve e ‘sopa’ – neve derretida, se preferir – e foi de longe quem se adaptou melhor às condições da estrada, batendo Sordo por 5.6s, Evans por 8.3s, Lappi por 15.1s o que significa que Ogier é o novo líder do Rali de Monza. Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) subiram para a terceira posição por troca com Lappi, com Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) em quinto agora a 15.8s de Ogier, depois de ter perdido 10.1s para o francês neste troço, que como se esperava criou diferenças grandes.

Na luta pelo título, Ogier está onde precisa estar, e Evans tem dois pilotos, Lappi e Tanak, que ‘cabem’ em 2.5s pelo que não está nada confortável, pois cair para quinto coloca-o muito à mercê de Ogier no campeonato. E isto é só o primeiro troço do dia, pelo que este dia de rali vai ser super-interessante…

Tempos Online – CLIQUE AQUI