WRC, Rali de Monza, PE13: Sébastien Ogier lidera e está mais perto do título

Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) terminou o segundo dia de prova 17.8s na frente de Dani Sordo/Carlos del Barrio (Hyundai I20 Coupé WRC). Com três troços pela frente, estão em boa posição para assegurar o título, isto sem sequer precisarem dos pontos da PowerStage. Seja como for, ainda faltam três troços, todos no completo do Circuito de Monza.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) é terceiro, está a 4.3s de Ogier, e fica de prevenção para alguma coisa que possa suceder a Ogier, pois num contexto desses ainda poderia ser campeão. Teria de vencer o rali e a PowerStage e esperar pelo que faria Elfyn Evans. Como são os ralis, qualquer cenário é plausível.

