WRC, Rali de Monza: Elfyn Evans com título ‘virtual’, mas os números não permitem descanso

Elfyn Evans está neste momento em terceiro no Rali de Monza e se esta classificação se mantiver, se Ogier ganhasse também a PowerStage, o galês sabe que o quarto posto (na Powerstage) seria suficiente para ser campeão, mas sabe bem que mais carros entre ele e Ogier, com este na frente será “um problema”. Quantos mais carros entre Ogier e Evans mais fortes são as possibilidades de Ogier ser campeão e Evans: “Não é perfeito, pode sempre ser melhor. Obviamente, se conseguirmos manter uma posição atrás do Seb, não há problema, mas se começarmos a ter carros ensanduichados entre nós, isso torna-se um problema”, disse. Neste momento tem Tanak a 8.2s, e Lappi a 11.0s. O finlandês tem vindo a perder gás hoje, já caiu de segundo para quinto em três troços, mas o estónio é um problema. Portanto, para Evans, o melhor mesmo é atacar Sordo, de quem dista 0.8s.