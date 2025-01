WRC, Rali de Monte Carlo: Rossel domina WRC2

Yohan Rossel está no bom caminho para iniciar a sua campanha no WRC2 2025 em grande estilo, depois de aumentar, ainda mais, a sua liderança na categoria no sábado no Rallye Monte-Carlo.

O ppiloto francês tem estado imparável até ao momento e manteve o seu registo perfeito de vitórias em todas as seis especiais alpinas de sábado. Este ritmo levou-o a construir uma vantagem impressionante de quase três minutos a caminho da decisiva etapa final de domingo.

Ainda mais notável é o facto de Rossel liderar um PH Sport Citroën C3 Rally2 1-2. O seu irmão mais novo, Léo – que está a fazer a sua estreia no WRC – teve um desempenho notável ao conquistar o segundo lugar ao Hyundai i20 N Rally2 de Eric Camilli na última etapa do dia. A diferença entre eles? Meio segundo, de roer as unhas.

“Estou feliz por terminar o dia, sem dúvida”, refletiu Rossel. “Tivemos uma boa sensação esta manhã, mas as coisas complicaram-se um pouco mais esta tarde. Agora estamos aqui, e o importante é mantermo-nos concentrados no objetivo principal.”

Jan Černý ultrapassou Roberto Daprà para conquistar o quarto lugar, embora o piloto da Citroën baseado em Tenerife continue a mais de dois minutos do pódio. Daprà está a apenas 6,3 segundos de Černý, enquanto os dois se preparam para uma tensa batalha no final das três etapas de domingo.

Filip Kohn ficou destroçado, pois parecia que ia manter o sexto lugar antes de perder mais de oito minutos na última especial, quando o seu Škoda Fabia RS Rally2 deslizou para uma vala. Esse passo em falso permitiu que Pablo Sarrazin, de 19 anos – outro estreante no WRC – herdasse a posição no seu Citroën.

A excelente condução de Léo Rossel também o levou a liderar a categoria Challenger do WRC2, que está aberta a pilotos em ascensão que ainda não conquistaram um título do WRC2 ou WRC3 num carro de Rally2 ou que ainda não marcaram pontos para o construtor do WRC. Maurizio Chiarini continuou a dominar a categoria WRC Masters Cup para pilotos com 50 anos ou mais.