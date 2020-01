Wrc, Rali de Monte Carlo: Ford Fiesta WRC, o mais caro aspirador do mundo

Semi-desastre para os homens da M-Sport, que sofreram todos do mesmo problema. Devido ao design aerodinâmico do carro, as folhas caídas na estrada foram-se acumulando nas entradas de ar para o radiador do Ford Fiesta WRC, numa espécie de ‘aspiração’, e a temperatura da água do motor subiu para níveis perigosos, com Teemu Suninen/Jarmo Lehtinen (Ford Fiesta WRC) a perder 17.1s, Esapekka Lappi/Janne Ferm (Ford Fiesta WRC), 21.6s e Gus Greensmith/ElliottEdmondson (Ford Fiesta WRC), 33.7s. Tal como alguém já escreveu no Twitter: Ford Fiesta WRC, o mais caro aspirador do mundo