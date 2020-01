WRC, Rali de Monte Carlo, Elfyn Evans: “Consegui ter muita sorte…”

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) acabam o dia na liderança do rali de Monte Carlo. A dupla britânica da Toyota acaba com 4.9s de vantagem para Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) e com 6.4s para Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC).

No fim do dia, Evans falou do pequeno ‘susto’ que apanhou na última especial:

“Na última especial, na última curva onde havia gelo, estava um pouco otimista com o acelerador e ainda fui fora, mas consegui ter muita sorte! Agora temos de manter a nossa cabeça concentrada, como temos estado o fim de semana todo. Queremos é fazer o nosso melhor amanhã em Turini.”