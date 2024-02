WRC, Rali da Suécia, Q&A, Esapekka Lappi: “paguei aos bancos de neve para serem meus amigos” | AutoSport

Desde o triunfo em casa, na Finlândia, em 2017, há muito tempo Esapekka Lappi esperava o regresso aos triunfos. Houve oportunidades pelo caminho, mas a vitória chegou na neve da Suécia, seis anos depois. Como te sentes?

Esapekka Lappi: “Sim, o champanhe ‘bateu’ muito bem. Sim, sinto-me muito bem. E também muito aliviado. Quero dizer, de certeza que esta vitória não vai mudar nada na minha vida no final. Mas todos nós, todos os pilotos, estamos aqui para tentar ganhar e, quando o conseguimos, é a melhor sensação de sempre. Sem dúvida, é a melhor sensação…”

Foi um fim de semana difícil, não é verdade? Tiveram de enfrentar tantas condições diferentes, como a neve na sexta-feira, que tornou as coisas muito difíceis, e depois as boas condições de domingo. Como foi o teu fim de semana de competição?

“Foi um pouco lento, porque as condições não permitiram que andássemos rápido. Na verdade as condições da estrada só nos atrasaram na sexta-feira à tarde. Mas depois, obviamente, quando penso que só forcei num par de troços e depois no resto por causa das condições da estrada, toda a situação da geral forçou-me mais ou menos a não atacar. E toda a gente sabe, como piloto ou como todos os pilotos, que quando não se anda forte, não é muito agradável. Mas posso aceitar as coisas como são, pois consegui ganhar. No futuro, se não gostar tanto da pilotagem, posso aceitar. Sem dúvida”.

Foi um fim de semana fantástico no Rali da Suécia, os adeptos estiveram em grande número. Como foi a experiência?

“É sempre bom vir aqui. É tão perto da Finlândia. Antes de mais, a cultura é muito semelhante e há sempre uma garantia que aqui há muita neve. A primeira manhã em Reiki foi soalheira como domingo. Por isso, dá boas vibrações quando o tempo está tão bonito. Ok, depois tivemos alguma queda de neve na quarta-feira e a sexta-feira foi muito exigente por causa da imensa queda de neve, mas no final acho que foi um rali muito bom, com toda a certeza.”

Houve vários abandonos, poderia ter sido ainda mais divertido se tivesse havido mais pilotos na competição?

“Sabes, os bancos de neve podem ser nossos amigos ou inimigos, e este fim de semana foram meus amigos. Eu paguei-lhes…”, disse Lappi referindo-se à sorte que existe quando uns batem e passam, como foi o seu caso, e outros… ficam lá. É a beleza do Rali da Suécia.