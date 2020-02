WRC, Rali da Suécia: PE10 cancelada, só há Power Stage no domingo

O dia final do Rali da Suécia vai ser composto por apenas uma passagem pela especial de Likenäs, com a primeira passagem a ser cancelada. Os organizadores têm estado a batalhar com o itinerário do evento devido às condições meteorológicas.

A primeira passagem nesta especial de Likenäs foi cancelado devido “ao calor que se irá sentir” nesse dia. De acordo com o site DirtFish, a temperaturas devem chegar aos 8ºC, juntamente com chuva. Assim, or organizadores querem garantir boas condições para a passagem da Power Stage.