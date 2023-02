WRC, Rali da Suécia: Pilotos queixam-se da rapidez excessiva dos troços | AutoSport

O Rali da Suécia do ano passado, o primeiro que se realizou em Umea, cidade a 800 Km a norte de Estocolmo, com uma longitude bem acima da habitual Karlstad entrou de imediato para o top 20 dos ralis mais rápidos de sempre, com uma média horária que ficou apenas a 5.1 Km/ do recorde absoluto da história do WRC, que é o Rali da Finlândia de 2016, com 126.62 Km/h. Curiosamente, o Rali da Suécia de 2020, ainda em Karlstad, foi mais rápido, é o quinto mais rápido de sempre, mas agora em Umea os pilotos estão a queixar-se da extrema rapidez dos troços, algo que já deixaram no ar, também, no ano passado.

é opinião geral que os troços, de tão rápidos, tornam-se desinteressantes, especialmente os novos troços que foram incluídos no programa deste ano.

Comparando com o que tiveram em Rovaniemi, no Rally do Ártico Finlândia de 2021, há quem diga que é da noite para o dia o interesse dos troços.