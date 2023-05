WRC, Rali da Sardenha, M-Sport Ford: “Portugal foi difícil, mas estabelecemos boas bases…” | AutoSport

A M-Sport Ford World Rally Team chega ao Rali da Sardenha com vontade de vencer pela segunda vez este ano. Em segundo lugar no campeonato de pilotos, Ott Tänak continua a lutar por pontos cruciais para se manter na luta pelo título. A M-Sport teve um início fantástico em Portugal, há duas semanas, onde tanto Tänak como Pierre-Louis Loubet lideraram o rali e estabeleceram melhores tempos ao longo do fim-de-semana.

Ambas as equipas vão utilizar a experiência adquirida em Portugal para irem confiantes para a Sardenha, uma vez que tanto Tänak como Loubet têm um forte conhecimento e bons resultados na Sardenha até à data.

Tänak, em particular, espera reflectir os seus resultados anteriores. O estónio conquistou a sua primeira vitória no WRC na ilha italiana em 2017, ao volante do seu Ford Fiesta WRC, e mais uma vitória no ano passado, em 2022. Com uma vitória e outro resultado no pódio já garantidos no Ford Puma Rally1 este ano, ele espera acrescentar mais prata à sua coleção, na próxima semana.

Naquela que foi apenas a sua terceira participação na temporada inaugural do Puma, o rali de Loubet na Sardenha 2022 viu-o na luta pelo pódio, mantendo a terceira posição durante todo o primeiro dia de ação e terminando o evento num quarto lugar na geral, o melhor da sua carreira. Loubet começa a Sardenha numa posição de estrada vantajosa que o ajudará a tentar chegar aos lugares do pódio.

Segundo Richard Millener, Director da Equipa: “Portugal foi uma batalha difícil, mas estabelecemos boas bases para o próximo desafio na Sardenha. Como equipa, temos boas recordações desta prova, com a vitória de Ott em 2017, pelo que esperamos repetir o feito este ano.