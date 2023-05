WRC, Rali da Sardenha, Hyundai: “O Thierry (Neuville) e o Dani (Sordo) sabem como ganhar” | AutoSport

A Hyundai Motorsport chega ao Rali de Itália Sardenha depois de um resultado de duplo pódio na ronda anterior em Portugal. Tendo assegurado sete lugares entre os três primeiros até agora em 2023, a equipa tem como objetivo a sua primeira vitória da temporada num evento onde teve o seu maior sucesso com cinco vitórias em sete anos. As duplas não sofreram alterações em relação ao Rali de Portugal: Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe, Esapekka Lappi/Janne Ferm e Dani Sordo/Cándido Carrera.

A Sardenha é o local onde a Hyundai Shell Mobis World Rally Team teve mais sucesso no passado, com cinco vitórias e 12 pódios. Quatro das vitórias são divididas igualmente entre os membros da equipa, Thierry Neuville e Dani Sordo, que vão disputar as especiais ensolaradas no próximo fim-de-semana, na esperança de subir ao degrau mais alto pela terceira vez.

Esapekka Lappi e Janne Ferm vão juntar-se aos seus companheiros de equipa na ilha mediterrânica. A equipa finlandesa está em boa forma, tendo garantido lugares no pódio nas duas rondas anteriores, Croácia e Portugal.

Para o Diretor de Equipa Hyundai Motorsport, Cyril Abiteboul: “A Sardenha é uma prova muito dura, mas é também uma prova em que a equipa tem muitas boas recordações dos últimos dez anos. O Thierry e o Dani sabem como ganhar ali e o Esapekka demonstrou boa velocidade em superfícies semelhantes no México e em Portugal esta época. Temos feito esforços nos bastidores para garantir que os problemas de fiabilidade que enfrentámos em Portugal não se repetem no futuro e também para melhorar o nosso desempenho, pois sabemos que o i20 N Rally1 Hybrid tem tido um bom desempenho, mas também estamos conscientes de que estamos um pouco atrasados em relação aos nossos concorrentes. Esperamos que estes esforços aumentem a nossa competitividade e nos permitam terminar o fim-de-semana na Sardenha com um bom resultado.”