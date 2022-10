WRC, Rali da Nova Zelândia, PE14: Kalle Rovanpera começa dia a ganhar | AutoSport

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) começaram o último dia de prova a vencer, bateram Sébastien Ogier/Benjamin Veillas (Toyota GR Yaris Rally1) por 0.6s, com Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) a 1.4s, pelo que na frente nada mudou, com Ogier agora a 29.6s da frente e Tanak a 47.8s. Resta esperar pela Power Stage, pois aí, sim, vão dar-se as grandes decisões, já que se tudo se mantiver como está até ao derradeiro troço, só os pontos da PowerStage decidirão se Kalle Rovanpera sai da Nova Zelândia já campeão ou não.

Mais atrás, nada mudou. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) são quartos na frente de Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Hyundai i20 N Rally1)

Hayen Paddon continua a dominar o WRC2 e Kajto Kajetanowicz prepara-se para fazer um bom resultado que o coloca ainda mais na corrida pelo título.

