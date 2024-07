WRC, Rali da Letónia: horário

Esta será a estreia da Letónia no Campeonato do Mundo de Ralis, ocupando no calendário o lugar da vizinha Estónia. Baseado no Rally Liepāja, uma ronda do Europeu de Ralis, o evento será disputado em estradas de terra rápidas semelhantes às da Estónia, mas irá certamente proporcionar os seus próprios desafios particulares aos pilotos, a maioria dos quais nunca competiu neste país.

Este será um ‘one-off’ para os letões, já que a Estónia deverá regressar ao calendário do WRC em 2025, em provas que são demasiado similares à Finlândia, perdendo-se aqui uma oportunidade de dar mais diversidade ao WRC.

Enquanto o parque de assistência se situa na cidade costeira de Liepāja, no sul do país, a capital Riga acolhe o início do rali na quinta-feira à noite, com uma super-especial de abertura a ter lugar no vizinho complexo do circuito Biķernieki.

O percurso de sexta-feira é o mais longo do rali, com 120,92 quilómetros de competição, e leva as equipas a noroeste de Riga, sem assistência a meio do dia, apenas com zonas de montagem de pneus antes das especiais da manhã e da tarde. Alguns dos troços são disputados apenas uma vez, como é o caso também no sábado, em que a ação decorre mais perto de Liepāja e é separada pela assistência de meio do dia. Um par de troços disputados duas vezes encerra o evento no domingo.

Horário

Quinta-feira 18 de julho 1ª etapa

Shakedown (Cimdenieki) 3.58 km 05:31

Início – Riga city council 16:15

PEC1 Biķernieki Track 11.13 km 18:05

Sexta-feira 19 de julho, 1ª Etapa

PEC2 Milzkalne 1 4.99 km 08:00

PEC3 Tukums 1 27.56 km 08:45

PEC4 Andumi 17.86 km 10:00

Reagrupamento – Tukums – 45 mins 11:05

Zona de montagem de pneus B – Tukums – 20 mins 11:50

PEC5 Milzkalne 2 4.99 km 12:30

PEC6 Tukums 2 27.56 km 13:15

PEC7 Strazde 17.44 km 14:30

PEC8 Talsi 20.52 km 15:20

Assistência flexível A – Liepāja – 45 mins 18:20

Sábado 20 de julho, 2ª etapa

PEC9 Pilskalns 18.87 km 06:20

PEC10 Snēpele 17.52 km 07:35

Reagrupamento – Kuldīga – 30 mins 08:30

PEC11 Īvande 23.04 km 09:30

PEC12 Vecpils 1 12.64 km 11:05

Reagrupamento – Liepāja – 20 mins 12:10

Serviço B – Liepāja – 40 mins 12:30

PEC13 Podnieki 10.09 km 14:15

PEC14 Vecpils 2 12.64 km 15:05

Reagrupamento – Offroad track Vecpils – 45 mins 15:50

PEC15 Dinsdurbe 6.64 km 17:00

PEC16 Liepāja City Stage 2.56 km 18:15

Assistência flexível C – Liepāja – 45 mins 18:55

Domingo 21 de julho, 3ª Etapa

PEC17 Krogzemji 1 18.70 km 06:55

PEC18 Mazilmāja 1 13.34 km 08:05

Reagrupamento – Offroad track Vecpils – 35 mins 08:20

PEC19 Krogzemji 2 18.70 km 09:55

Reagrupamento – Offroad track Vecpils – 57 mins 10:55

PEC20 Mazilmāja 2Power Stage] 13.34 km 12:15

Pódio – Offroad track Vecpils 13:15

HORA de Portugal Continental