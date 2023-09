WRC, Rali da Grécia: chuva torrencial ‘cancela’ shakedown | AutoSport

Muita chuva, trovoada, tempo péssimo na ‘quente’ Grécia. Há semanas assim, o tempo vai melhorar significativamente de 5ª para 6ª Feira, mas para já a única ‘vítima’ é o shakedown, que foi cancelado.

A tempestade tem um nome, Daniel, e para já em Lamia, quartel-general do Rali da Acrópole, há várias estradas inundadas à volta do parque de assistência. Segundo o diretor do rali, a tempestade, nas últimas 48 horas resultou na “maior queda de água na história da Grécia”. É muito significativo.

Os reconhecimentos foram feitos da forma possível, até serem mesmo interrompidos.

A Power Stage foi encurtada em 10 quilómetros devido aos efeitos da tempestade.