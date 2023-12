WRC: Rali da Finlândia é o ‘preferido’ de sempre dos adeptos, Rali de Portugal em 4º… | AutoSport

Sendo uma publicação em língua inglesa o Dirtfish fez uma sondagem entre os seus leitores para ficar a conhecer quais são para os adeptos em termos gerais os melhores ralis da história do WRC. E o Rali de Portugal foi considerado o quarto melhor, atrás da Finlândia, Monte Carlo e RAC/Grã-Bretanha, que já não faz parte do WRC há uns bons anos, e à frente do Rali Safari/Quénia.

Isto mostra bem a importância do Rali de Portugal no seio da comunidade mundial dos ralis.

O Rali de Portugal é um dos ralis mais antigos e tradicionais do Campeonato Mundial de Ralis, desde a sua primeira edição em 1967 tem sido um dos ralis mais populares, emocionantes, desafiantes e inovadores da história da competição.

O rali mais votado foi o da Finlândia, que não tínhamos dúvidas que iria ser primeiro ou segundo, em ‘luta’ com o Monte Carlo, e assim foi. No início, pela sua história o Monte Carlo era paragem obrigatória, mas quando os ralis começaram a crescer, depressa o Rali da Finlândia se afirmou como o preferido de pilotos e público.

O Rali de Monte Carlo é o mais antigo, disputado há mais de 110 anos, sempre foi conhecido pela sua atmosfera glamorosa e pelo seu percurso variado, que inclui estradas de asfalto, neve e gelo, conforme a meteorologia, é também o rali da pilotagem inteligente, e o facto de durante muito tempo a prova ter tido concorrentes a partir de várias cidades europeias, incluindo Lisboa, ajudou à fama.

Mas o Rali da Finlândia, conhecido durante muito tempo como o “Rali dos 1000 lagos” devido às suas estradas rápidas que atravessam florestas e lagos, sempre foi um dos ralis mais técnicos do WRC e com os seus 1001 saltos sempre foi um desafio para os pilotos e os seus carros. É, sem dúvida, o rali mais popular do WRC, a começar logo em ‘casa’ pois a Finlândia é um país com uma forte cultura automobilística.

Os fãs finlandeses são apaixonados pelos ralis e são conhecidos por serem alguns dos mais entusiastas do mundo. Ver os carros quase mais tempo no ar do que com as quatro rodas no chão é muito entusiasmante…

Podíamos passar aqui o dia a falar de momentos icónicos do Rali da Finlândia…

O RAC/Rally GB foi durante muito tempo o ‘Grand Finale’ certo da prova, e com esta votação fica provado que se mantém no coração dos adeptos. As suas estradas florestais de Gales, Inglaterra e Escócia, normalmente enlameadas, faziam furor no WRC. Era um rali do WRC extremamente característico.

Portugal é uma das provas clássicas do WRC, foi cinco vezes vezes considerado o ‘Melhor Rali do Mundo’ tem uma fantástica história não só de duelos míticos, mas também do entusiasmo e inconsciência do público que ladeava grandes porções das estradas portuguesas criando um décor que tinha tanto de entusiasmante para quem via, como de assustador para quem guiava, e esta presença maciça de público no Rali de Portugal ficou intimamente ligado aos melhores e aos piores momentos da prova.

Hoje Fafe é o ex-libris da prova, mas antes, outras ‘Catedrais’ fizeram a história da prova, Arganil e Sintra.

A fechar o top 5, o Rali Safari, um dos mais icónicos ralis da história do WRC, e sem dúvida a prova mais distinta e difícil de todas. Terreno quase inultrapassável, vida selvagem, muito endurance para pilotos e máquinas, faziam parte do desafio que ainda hoje se mantém, com o regresso da prova.

Já não é a mesma coisa, mas o que não mudou nos mais de 50 anos da história do WRC?

A presença de Portugal neste top é importante, pois coloca a ‘nossa’ prova entre a ‘espinha dorsal’ da competição, tornando-a uma prova que o Promotor ou a FIA não querem ver fora do calendário, e por isso é importante que as entidades lusas continuem a entender a importância que tem a prova do ACP para a divulgação da imagem do País lá fora, isto num País em que o consumo turístico representou 15,8% do PIB em 2022…