WRC, Rali da Croácia, Richard Millener (M-Sport): “Fourmaux provou ser capaz de vencer ralis…”

A M-Sport Ford World Rally Team desfrutou de mais um bom fim de semana para as suas equipas, que podia ter sido bem melhor se não fosse o toque de Adrien Fourmaux . Grégoire Munster fez o que pode e está a melhorar devagar, mas Adrien Fourmaux e Alex Coria mostraram já um andamento acima da gestão que a equipa ainda os ‘obriga’ a fazer para evitar…o que acabou por acontecer.

Depois de dois pódios consecutivos na Suécia e no Quénia, o francês tinha como objetivo um triplo pódio em três superfícies diferentes. Começando com a cabeça fria, Fourmaux dirigiu com calma durante a sexta-feira, ganhando velocidade ao longo da tarde e pressionando Tänak em quarto. Fourmaux terminaria o dia atrás de Sébastien Ogier, no sábado Fourmaux continuou a pressionar Tänak, terminando o dia em quinto lugar, mas no Super Domingo, depois de ter sido o segundo mais rápido no troço de abertura, um impacto com um dispositivo anticorte na PEC18 cortou um braço de direção, obrigando a equipa a parar no meio do troço para fazer reparações. Felizmente, Fourmaux e Coria carregavam as peças necessárias para resolver o problema e após um esforço monumental completaram o troço perdendo ‘apenas’ 15 minutos.

Na Power Stage, Fourmaux mostraria seu talento como nunca antes, conquistando o tempo mais rápido, somando pontos suficientes para garantir o terceiro lugar geral no campeonato de pilotos.

Para Richard Millener, chefe da equipa: “A Croácia nunca deixa de oferecer drama e certamente fez isso. Depois de uma batalha incrível na frente do pelotão durante todo o fim de semana, o Adrien afastou-se da batalha, mas sendo os grandes mecânicos que ele e Alex são, eles permaneceram calmos, repararam o carro e seguiram em frente. Com o novo sistema de pontos também significou que ainda tínhamos muito pelo que jogar. Uma performance absolutamente sensacional na Power Stage provou a Adrien que ele é mais do que capaz de vencer ralis, por isso, embora não tenha sido um dia perfeito, ainda assim foi fantástico.

Já o Greg e Louis pilotaram bem durante o fim de semana, aprendendo o quão loucas as condições podem ser nestas estradas, mas o ritmo deles melhorou durante todo o fim de semana e a diferença para equipas muito mais experientes diminuiu durante todo o fim de semana.

Estou muito feliz com o desempenho da equipa neste fim de semana e continuamos com o grande impulso que tivemos nos últimos três eventos. Já estou muito entusiasmado por Portugal!”