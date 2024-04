WRC, Rali da Croácia, PEC12: Thierry Neuville afasta-se um pouco…

Depois de uma sexta-feira agitada no Rali da Croácia em que a Hyundai, por intermédio de Thierry Neuville e a Toyota, Elfyn Evans entrarem no segundo dia empatados na liderança do rali, a manhã de hoje da prova correu bastante bem a Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid), já que com troços a terminarem com tempos muito equilibrados, em que foi difícil qualquer dos pilotos ganhar muito tempo, foi e gestão dos pneus a fazer a diferença e nesse particular, Thierry Neuville esteve melhor que os seus rivais, pois ao chegarem à derradeira especial da manhã, as margens era de 1.7s para Evans e 8.4s para Ogier, mas no final, Sébastien Ogier, que não teve outra alternativa senão montar um pneu de chuva no seu Yaris para esta última especial devido ao desgaste dos outros que tinha, ficou a 11.3s de Thierry Neuville enquanto Evans cedeu mais três segundos e ficou a 4.7s.

Neuville, recorde-se, começou esta manhã empatado com Evans e 6.6s na frente de Ogier, mas terminou-a 4.7 e 11.3s, respetivamente, na frente dos dois homens da Toyota.

Seja como for, as diferenças ainda não são grandes pelo que esta tarde pode definir muita coisa ou equilibrar. Ontem, depois de Neuville garantir três das quatro vitórias em troços de manhã o desastre aconteceu na PEC6, quando um furo fez com que o belga perdesse 10 segundos para o seu rival Elfyn Evans. Como se percebe, Neuville está a ser o piloto que mais depressa tem andado, e lidera com bastante mérito.

Evans e Ogier estão na luta, mas a Toyota está a ter uma forte luta da Hyundai nesta prova. Para Neuville: “Penso que preservámos os nossos pneus um pouco melhor do que os outros e acho que valeu a pena”. Com isso, o belga disse tudo.

Evans não cometeu erros, mas também não andou o suficiente: “Não estou muito satisfeito, mas não cometi erros”. Já Ogier: “Tinha outro pneu que estava a perder piso, como é habitual, e não quis correr o risco de um furo. Só nos custou um pouco de tempo, mas estamos lá na luta”, disse.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) continua com dificuldades de acompanhar o seu colega de equipa, são quartos a quase um minuto da frente, e a 40.9s do pódio.

Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1 Hybrid) são quintos a 14.2s de Tanak, com o francês um nível ainda mais acima nesta prova em termos de andamento, sem sair da ‘linha vermelha’ traçada pela equipa, de modo a arriscar muito pouco.

Seguem-se Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) que estão um pouco mais longe de Fourmaux do que no arranque do dia de hoje, o mesmo sucedendo com Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) e Grégoire Munster/Louis Louka (Ford Puma Rally1 Hybrid), face aos concorrentes à sua frente.

No WRC2 é que houve novidades, pois Yohan Rossel/Arnaud Dunand (Citroen C3 Rally2) começou a manhã a 31.1s de Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Citroen C3 Rally2) e estão agora a 59.9s depois de sairem de estrada e perderem quase quarenta segundos.

Tempos Online – CLIQUE AQUI