WRC, Rali da Croácia: Neuville lidera luta titânica a três

Thierry Neuville terminou um segundo dia de Rali da Croácia muito equilibrado, na frente, com os trio da frente separado por 11,6 segundos.

Depois de um dia de muitas voltas e reviravoltas – literalmente e metaforicamente – o piloto da Hyundai, Thierry Neuville, manteve uma vantagem de 4,9 segundos sobre o seu rival mais próximo da Toyota, Elfyn Evans, marcando provisoriamente 18 pontos para aumentar a sua vantagem no campeonato contra o galês, que somou menos três pontos. Sébastien Ogier, oito vezes campeão do mundo, fez com que dois GR Yaris ficassem entre os três primeiros, terminando a 11,6 segundos do primeiro lugar.

A manhã foi favorável a Neuville graças aos seus esforços em preservar os seus quatro pneus Pirelli P Zero de composto macio. Evans, que tinha terminado a sexta-feira empatado com o belga, perdeu 4,7 segundos ao longo da tirada, enquanto se esforçava por utilizar apenas três pneus macios, dois de chuva e um pneu duro, na ausência de previsões de chuva.

As três equipas da Toyota optaram por levar quatro pneus macios e dois para piso molhado para a secção da tarde, enquanto Neuville escolheu um pacote mais diversificado, composto por dois duros, dois macios e dois para piso molhado.

Embora esta estratégia tenha inicialmente dado frutos para os homens da marca japonesa, quando Evans recuperou a liderança depois de bater Neuville por 6,7 segundos no ‘chuvisco’ da SS13, Neuville respondeu vencendo os últimos três troços em condições predominantemente secas, voltando à frente do rali. A classificação de Neuville no Sábado vale-lhe 18 pontos, desde que complete o ‘Super Domingo’. Evans receberá 15 e Ogier 13.

“Não é uma grande vantagem, mas tivemos um grande dia”, sorriu o líder. “Apesar de uma escolha de pneus não perfeita para a tarde, fomos capazes de defender a nossa liderança. Precisamos de continuar a atacar e ter uma boa escolha de pneus [no domingo]. Não foi fácil quando o tempo não estava muito fácil de avaliar.”

Ott Tänak foi quarto, mais de um minuto mais atrás noutro i20. O estónio teve a sorte de escapar apenas com uma roda traseira ligeiramente dobrada, quando passou ao lado de uma curva à esquerda e embateu numa berma.

Tänak tinha 19,9 segundos de vantagem sobre o Ford Puma de Adrien Fourmaux, em quinto. Fourmaux voltou a impressionar com a sua máquina da M-Sport/Ford, conseguindo o melhor tempo em Smerovišće – Grdanjci para aumentar a sua vantagem sobre o terceiro piloto da Toyota, Takamoto Katsuta.

O sétimo classificado, Andreas Mikkelsen, teve um dia difícil mas sentiu-se cada vez mais confortável a bordo do seu Hyundai. Grégoire Munster ganhou mais experiência valiosa no seu Puma para terminar o dia em oitavo, enquanto as estrelas do WRC2 Nikolay Gryazin e Yohan Rossel completaram a tabela classificativa.

O dia de domingo será marcada por mais quatro troços, com até 12 pontos para o campeonato ainda em disputa. São 54,78 quilómetros até ao final em Zagreb, capital da Croácia.