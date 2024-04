WRC, Rali da Croácia: Momento-Chave, a PEC18

O momento-chave do Rali da Croácia aconteceu na PEC18, quando Thierry Neuville e Elfyn Evans, que eram primeiro e segundo, e estavam separados por 2.6s depois do piloto da Toyota ter recuperado 2.3s no primeiro troço de domingo, ambos à frente de Sébastien Ogier, sofreram danos nos seus carros depois de terem batido em dois pontos particularmente escorregadios do percurso. Evan perdeu 19.6s e Neuville 23.3s, o que significou que Sébastien Ogier passou de 11.6s atrás de Neuville para 9.1s na frente de Evans, passando a liderar o rali. Neuville caía para terceiro e ‘estragava’ um boa prova que estava a fazer. A partir daí Ogier entrou em velocidade cruzeiro até final, vencendo pela 59ª vez na sua carreira.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI