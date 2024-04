WRC, Rali da Croácia: Figura & Figurão

“Tínhamos um troço de ligação muito movimentado com muito trabalho e o pino do capot foi um erro nosso, só agora é que nos apercebemos que não encaixava corretamente.”

PEC6: Parou depois de bater numa pedra no meio da estrada e o carro foi atirado para uma ribanceira do lado de fora.

“Uma etapa difícil mais uma vez. O carro do Thierry teve tanto trabalho que não puderam trabalhar no nosso carro. Vamos ver se nós próprios conseguimos trabalhar nele.”

“É muito frustrante conduzir assim. Em primeiro lugar, a trajetória é tão estreita que só se pode decidir se se entra com a esquerda ou com a direita. De momento, não é divertido”.

Agora na Hyundai tem-nos todos, tem tudo e mais alguma coisa, mas nem só uma vez em quatro ralis conseguiu bater o seu colega de equipa, nem só uma vez conseguiu bater Elfyn Evans, anda a lutar ao segundo com Adrien Fourmaux. É mau demais para ser verdade, é uma sombra do piloto campeão pela Toyota em 2019

Os ralis são assim mesmo, mas Thierry Neuville, Elfyn Evans e Adrien Fourmaux tiveram os seus ralis estragados com um erro que lhes ‘minou’ por completo as provas. Qualquer um deles, se não tivesse tido o contratempo que teve, os dois primeiros tinham ganho o rali e Fourmaux feito mais uma grande exibição. Mas os ‘ses’ não existem nos rali e por isso nenhum deles pode ser a figura, porque o erro que cometeram, todos na PEC18 acabou-lhes com o bom resultado, uns minimizando a questão melhor do que outros. Mas isso não apaga o que fizeram até aí. Tanto Neuville como Evans iam lutar até ao fim pelo triunfo, estava ambos a fazer um grande rali. Fourmaux estava a fazer tudo bem e não fez qualquer sentido o toque que deu, porque queria chegar a Tanak. Portanto, são os três a figura…até à PEC 17!

