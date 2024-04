WRC, Rali da Croácia: Erros de Neuville e Evans ‘colocam’ Ogier na frente

Thierry Neuville saiu de estrada, Elfyn Evans fez um pião, sébastien Ogier é o novo líder.

Mudança de líder no Rali da Croácia, com um erro de Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) que redundou numa saída de estrada, a permitir que Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) passassem para a frente do rali com Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) agora a 9.1s do francês, pois também fizeram um pião, com Neuville a cair para a terceira posição.

Um balde de água fria para o belga que estava a fazer uma grande prova, que fica agora manchada por este erro, sendo que agora tem 10.2s para recuperar em dois troços, o que em condições normais não será fácil. Neuville tem também um dilema, atacar a frete da corrida ou limitar-se a tentar passar Evans, que está apenas 1.1s à sua frente, preocupando-se apenas com a liderança do campeonato.

Seja como for, se perder o comando do campeonato para Evans, o que ainda está longe de ser certo, já não abrirá a estrada no Rali de Portugal o que tornaria tudo um mal menor…

Faltam dois troços, Ogier tem 9.1s de avanço para Evans e Neuville está 1.1s mais atrás.

No Super-Domingo, Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) venceram o primeiro troço na frente de Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1 Hybrid), que nesta PEC bateu e arrancou uma roda do seu Ford. Estava a fazer mais uma prova muito boa, e ‘borrou’ agora toda a pintura.

Desta forma, quem lidera o ‘Super-Domingo’ é Takamoto Katsuta, com 3.9s de avanço para Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) com Ogier a 5.5s da frente, sendo certo que ao francês nada interessam estes pontos.

Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) aumentou o ritmo e é quarto na frente de Grégoire Munster/Louis Louka (Ford Puma Rally1 Hybrid), sendo claro que com os problemas de dois dos três carros da frente muita coisa mudou nesta prova.

No WRC2, tudo na mesma, Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Citroen C3 Rally2) têm 40.4s de avanço para Yohan Rossel/Arnaud Dunand (Citroen C3 Rally2) com Pepe López/David Vázquez (Skoda Fabia RS Rally2) quase dois minutos mais atrás dos segundos classificados.

