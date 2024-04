WRC, Rali da Croácia: é desta que a Hyundai bate a Toyota?

A Toyota venceu as edições de 2021, 2022 e 2023 do Rali da Croácia por intermédio de Sebastien Ogier, Kalle Rovanpera e Elfyn Evans, mas a Hyundai está bem preparada para acabar com esse ciclo.

Depois de ter chegado ao calendário em 2021, o Rally da Croácia é tão emocionante quanto exigente, com níveis variáveis de aderência, muito potencial para condições climáticas mistas, saltos e secções de alta velocidade, tudo faz parte do desafio.

A quarta ronda da temporada é o primeiro de sete eventos consecutivos do FIA WRC na Europa, o Rali da Croácia é também uma das quatro provas de superfície de asfalto do calendário.

O evento, que tem sede na capital da Croácia, Zagreb, e atraiu 400.000 visitantes às várias ‘fan zones’ que ladearam o percurso em 2023, decorre com a luta pelos vários títulos do Campeonato Mundial de Ralis bem equilibrada.

Após três provas, os dois primeiros colocados da classificação provisória de pilotos, Thierry Neuville e Elfyn Evans, estão separados por apenas seis pontos. Na atual classificação de Construtores, a diferença entre a Toyota Gazoo Racing WRT e a Hyundai Shell Mobis World Rally Team é de apenas quatro pontos. Hyundai e Toyota conquistaram vitórias nesta temporada, enquanto a M-Sport Ford World Rally Team conquistou dois pódios consecutivos no Safari Rally Kenya no mês passado.

Além do campeonato principal, o Rally da Croácia conta também para o WRC2 para carros de Rally2, o WRC3 para carros de Rally3, o Junior WRC para Ford Fiesta Rally3 idênticos dirigidos pela M-Sport Poland e a FIA Masters Cup para pilotos com mais de 50 anos.

Entre os 18 jovens talentos em ação no Junior WRC estão os quatro pilotos FIA Rally Star, Jose ‘Abito’ Caparó (Peru), Taylor Gill (Austrália), Romet Jürgenson (Estónia) e Max Smart (África do Sul).

A jornada do quarteto, de pilotos novatos ao FIA Junior ERC, está a ser contada no ‘Be the Next One’, uma nova série de cinco partes produzida pela FIA divulgada no seu canal no YouTube. O primeiro episódio, 6000 a 6, já está disponível.

Todos os Rally1 usarão os pneus do fornecedor oficial Pirelli sendo que a primeira escolha do pneu de composto duro PZero HA é para clima quente e seco, enquanto o pneu opcional é o pneu de composto macio SA para condições frias e húmidas. No máximo 28 pneus, incluindo quatro para shakedown, podem ser usados durante o evento.

O percurso

Os organizadores do Rali da Croácia fizeram modificações, em vez de grandes alterações, no percurso, embora existam algumas diferenças em comparação com 2023.

A sede e o parque de assistência foram transferidos para o espaçoso Centro Comercial Westgate de Zagreb. Não há assistência ao meio-dia na sexta-feira, embora as equipas tenham a oportunidade de instalar novas coberturas numa remota zona de montagem de pneus.

O troço Krašić – Sošice combina dois troços antigos – Krašić – Vrškovac e Kostanjevac – Petruš Vrh, com parte do troço Kostanjevac – Petruš Vrh realizado na direção oposta à anterior.

Jaškovo – Mali Modruš Potok está de volta, tendo sido usado pela última vez em 2022.

No total, a primeira etapa apresenta quatro troços repetidos, localizadas a oeste e sudoeste de Zagreb, com o itinerário cobrindo 119,74 quilómetros ao cronómetro e incluindo o teste Krašić – Sošice de 23,63 quilómetros, o mais longo do evento.

A segunda etapa leva as equipas ao sul de Zagreb em quatro troços totalizando 108,76 quilómetros.

A etapa decisiva de domingo acontece ao norte de Zagreb, com o conhecido Zagorska Sela – Kumrovec Wolf Power Stage começando às 12h15.

As equipas

Desde que a Croácia se juntou ao calendário do WRC, há três anos, a Toyota Gazoo Racing WRT provou a vitória com três pilotos diferentes em tantas edições. Dois desses pilotos regressam, com o vencedor de 2021, Sébastien Ogier, a fazer o seu segundo rali da temporada ao lado do vencedor de 2023, Elfyn Evans e Takamoto Katsuta. Depois de alcançar nova vitória no Safari Rally do Quénia, a TGR-WRT lidera o campeonato de fabricantes com quatro pontos de avanço, enquanto Evans é segundo no campeonato de pilotos, apenas a seis pontos do líder.

A Hyundai Motorsport tem como objetivo regressar ao pódio no Rali da Croácia. Sendo o primeiro evento puro de asfalto do ano, a Croácia é uma oportunidade para a equipa comparar o desempenho do Hyundai i20 N Rally1 Hybrid na superfície com o dos seus rivais.

Andreas Mikkelsen e Torstein Eriksen regressam para a sua primeira prova desde o Rali de Monte-Carlo ao lado dos companheiros de equipa Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe e Ott Tänak/Martin Järveoja.

Após um fim de semana de montanha-russa no Quénia, a Hyundai Motorsport procura o regresso aos triunfos no Rali da Croácia, depois de ter vencido no Monte Carlo e na Suécia.

Já a M-Sport Ford World Rally Team está preparada para enfrentar novo evento de asfalto. Enquanto Adrien Fourmaux e Grégoire Munster alinham em dois Ford Puma Rally1, o francês tentará um novo pódio. Depois de um bom início de temporada de 2024 para os pilotos juniores da M-Sport, Fourmaux é terceiro no campeonato de pilotos.

A estratégia será fundamental na Croácia para todas as equipas, pois com os níveis de aderência a previsivelmente mudar várias vezes ao longo de uma única especial, a escolha dos pneus será crucial na história do Rali da Croácia. O clima pode ter um impacto rápido, com a chuva e até mesmo níveis de humidade ligeiramente mais elevados, afetam os níveis de aderência nos troços.

Ponderar o risco será sempre uma boa estratégia. Por outro lado, o Ford Puma Rally1 estreará uma asa traseira atualizada na Croácia, seguindo os desenvolvimentos ao longo da temporada de 2023.

A aerodinâmica melhorada da asa atualizada irá beneficiar as duplas nas secções de alta velocidade da Croácia e durante o resto da temporada.

Horário

Quinta-feira 18 de abril.

Shakedown (Okić) 3.65 km 08:01

Início – National and University Library in Zagreb 17:30

Sexta-feira 19 de abril.

PEC1 Krašić – Sošice 1 23.63 km 07:28

PEC2 Jaškovo – Mali Modruš Potok 1 9.48 km 08:41

PEC3 Ravna Gora – Skrad 1 10.13 km 09:39

PEC4 Platak 1 16.63 km 10:47

Zona de montagem de pneus – Cernik – 15 mins [13:02 Europe/Lisbon]

PEC5 Platak 2 16.63 km 13:45

PEC6 Ravna Gora – Skrad 2 10.13 km 14:58

PEC7 Jaškovo – Mali Modruš Potok 2 9.48 km 16:16

PEC8 Krašić – Sošice 2 23.63 km 17:09

Assistência Westgate Shopping City – 45 mins [18:54 Europe/Lisbon]

Sábado 20 de abril

PEC9 Smerovišće – Grdanjci 1 15.72 km 06:31

PEC10 Stojdraga – Gornja Vas 1 20.77 km 07:24

PEC11 Vinski Vrh – Duga Resa 1 8.78 km 09:05

PEC12 Pećurkovo – Mrežnički Novaki 1 9.11 km 10:03

Reagrupamento – 90 mins [11:33 Europe/Lisbon]

PEC13 Smerovišće – Grdanjci 2 15.72 km 13:31

PEC14 Stojdraga – Gornja Vas 2 20.77 km 14:24

PEC15 Vinski Vrh – Duga Resa 2 8.78 km 16:05

PEC16 Pećurkovo – Mrežnički Novaki 2 17:03

Assistência Westgate Shopping City – 45 mins 18:43

Domingo 21 de abril

PEC17 Trakošćan – Vrbno 1 13.15 km 06:08

PEC18 Zagorska Sela – Kumrovec 1 14.24 km 07:35

PEC19 Trakošćan – Vrbno 2 13.15 km 09:23

Reagrupamento – Kumrovec – 60 mins 10:58

PEC20 Zagorska Sela – Kumrovec 2 Power Stage 14.24 km 12:15