WRC, Rali da Croácia, Adrien Fourmaux: “um pequeno erro com grandes consequências…”

Adrien Fourmaux terminou o Rali da Croácia mal classificado devido ao erro que cometeu na PEC 18 que o impediu de obter mais uma boa classificação. Para lá disso, mostraram um forte andamento ficando sempre a sensação que podiam dar um pouco mais, mas tem que se dar razão à M-Sport/Ford que o ‘espartilha’ para evitar erros ou saídas de estrada. E isso sucedeu nesta prova.

Depois de dois pódios consecutivos na Suécia e no Quénia, o francês andou bem na sexta e no sábado, pressionou Tänak, mas no segundo troço de domingo bateu num dispositivo anticorte na PEC18 e partiu um braço de direção. Repararam o dano e terminaram o rali, vencendo a Power Stage.

Para Adrien Fourmaux, que terminou em 17º: “Foi um bom fim de semana para nós. Estivemos a lutar com Ott nos primeiros dois dias, por vezes faltou-nos um pouco de desempenho e estávamos a tentar coisas com a afinação. Mas encontrámos algo realmente bom nas últimas especiais de sexta-feira. Depois, a chuva estava prevista, pelo que tivemos de mudar a afinação, tivemos de fazer uma estimativa com base nas condições, mas assim que voltámos à afinação de sexta-feira, o carro ficou outra vez muito bom.

“Conseguimos esforçar-nos bastante. Cometemos um erro, um pequeno erro com grandes consequências, o que é uma pena. Mas é assim, temos de ser perfeitos em todo o lado aqui. Mantivemo-nos na estrada, mas batemos num poste de betão [na SS18], por isso decidimos repará-lo e esforçar-nos muito na Power Stage para marcar pontos. Conseguimos o máximo de pontos, o que é ótimo, a minha primeira vitória na Power Stage e isso é muito positivo.”