WRC: Rali da Argentina novamente ausente: só ‘faltou’ duas vezes entre 1980 e 2019 | AutoSport

O Rali da Argentina estará novamente ausente do calendário do WRC. Desde 1980, só falhou o WRC em 1995 por causa do sistema de rotatividade das provas e em 2010. Ficou de fora por causa da covid-19 em 2020, e desde aí ainda não conseguiu regressar. Nem regressará em 2023, pois será o Chile a fazê-lo, depois de ter entrado no WRC em 2019.

Muitos lamentam o facto do Rali da Argentina estar fora do calendário, em 2019 ainda coexistiu com o Chile, ficando separados por uma semana, mas concluiu-se que era contraproducente duas provas do WRC tão perto uma das outra em tão curto espaço de tempo.

É uma pena o Rali da Argentina não regressar, nada contra o Chile, mas os troços argentinos são únicos. E o público é muito entusiasta. Sabe-se que a prova pode regressar no futuro, mas também se sabe que será o dinheiro a determinar muita coisa, e isso nem sequer se aplica só a algumas provas mas sim a todas, se bem que existem algumas que estão, em condições normais, seguras.

Das duas uma, ou os dois países alternam no WRC ou encontram uma solução transfronteiriça que não será fácil, as duas provas distam 1300 Km. Vamos ver o que sucede no futuro. O Rali do Chile foi interessante, mas o Rali da Argentina apresentava um desafio totalmente diferente e muito mais interessante para o WRC.