WRC: Quantas provas para um título ser digno?

Colin McRae obteve o seu único título de Campeão do Mundo de Ralis em 1995. Ainda há dias o ‘festejámos’, completou-se agora 25 anos desse momento inesquecível no Mundial de Ralis. Há alguém que ache que esse título deva valer menos que todos os outros dos quase 50 anos de história do WRC? Claro que não, mas já lá vamos…

Sébastien Ogier referiu há dias a sua tristeza por uma época de apenas sete provas no Mundial de Ralis, acrescentando que um eventual sucesso significaria menos do que os que obteve em anos anteriores. Ogier diz que “todos teriam preferido ter uma temporada mais longa”, logicamente que sim e acrescenta: “é frustrante para mim que não tenhamos sido capazes de fazer mais provas quando a situação estava sob controlo”. Tem razão no que diz, muitas outras competições conseguiram, o WRC, não. Mas agora já não há nada a fazer.

Contudo, não se preocupe Ogier, porque se vencer, o seu título não vai ‘valer’ menos que os outros: Colin McRae foi Campeão do Mundo de Ralis em 1995 com oito ralis, Tommi Makinen foi Campeão em 1996 com nove provas. Sete provas é mais do que razoável…