WRC: quais são os mais rápidos: os Rally 1 ou os WRC 2017/21? | AutoSport

O Vodafone Rally de Portugal vai proporcionar uma excelente oportunidade para perceber se os atuais Rally1 são ou não mais rápidos que os anteriores World Rally Car. A resposta não é para já evidente, embora se julgue que os anteriores WRC sejam em termos gerais um pouco mais rápidos.

Desconfia-se, mas não se tem a certeza. A balança pende, dependendo de várias nuances…

A era WRC (World Rally Car) do Mundial de Ralis nasceu em 1997, e depois de várias mudanças pelo meio, terminou em 2021. As maiores diferenças dos novos carros para os anteriores, começam logo no chassis. Os novos Rally1 nascem a partir de um chassis tubular e não do chassis original dos modelos que representam. A outra grande mudança é logicamente o sistema híbrido, que ‘dá’ mais 100 kW (136 cv) o que aliados aos 380 cv do motor 1.6 litros turbo, eleva a potência para 516 cv, embora estes não estejam sempre disponíveis.

Contudo, não é só pela potência do motor que se ‘mede’ a performance de um carro, nesse particular os World Rally Cars tinham algumas características técnicas superiores. O Rally1 pesam cerca de mais 70 kg (1260 kg, Rally1, 1190 kg, WRC), diferença que se fica a dever ao sistema híbrido e as respetivas baterias.

Por outro lado, a aerodinâmica dos Rally 1 passou a ser bem mais simples, com maiores limitações técnicas ao nível dos guarda-lamas dianteiros, saias laterais, asa traseira, elevação do piso e entradas de ar e ventilação para arrefecimento da unidade híbrida.

Contudo, é na geometria da suspensão que os pilotos dos novos Rally 1 mais diferenças estão a sentir face aos modelos que guiaram o ano passado, sobretudo, nas provas de terra, como é o caso do Rali de Portugal. É que o curso máximo da suspensão foi substancialmente reduzido, de 380 para 250 mm, obrigando os pilotos a gerir melhor o ritmo em pisos duros.

Igualmente intrusivo na adaptação à condução dos novos carros por parte dos pilotos (e engenheiros em termos de afinações) é o facto dos Rally 1 deixarem de poder contar também com diferencial central (um dos grandes “trunfos” dos WRC), bem como de uma caixa de velocidades que passou a ter cinco em vez de seis engrenagens, ao mesmo tempo que desapareceram as patilhas no volante.

Se, a tudo isso, somarmos o facto dos pilotos terem ainda que fazer a gestão o mais eficiente possível da potência extra gerada pela unidade de propulsão híbrida, durante o troço (“jogando” com o processo de regeneração da travagem), é fácil perceber que a sua vida, em termos de condução, ficou, definitivamente, mais difícil do que na era dos WRC.

Portanto entre o ‘deve’ e o haver’, serão os Rally 1 já mais rápidos que os WRC?

A resposta não é clara. E provavelmente é negativa, mas não há como esperar para ver, dado que os Rally1 estão no início da sua evolução e os WRC 2017/21 tiveram cinco anos a evoluir e isso faz toda a diferença.

Em Portugal será possível, não diremos tirar a prova dos nove, mas pelo menos ficar com uma ideia muito aproximada da verdade. Para já, sabe-se apenas que os Rally 1 têm vantagem nas secções muito rápidas dos troços e os WRC nos mais semi-rápidos, porque a aerodinâmica mais evoluída ajudava muito o carro a curvar mais depressa.

E quanto pior o piso, mais lentos os Rally1 serão face aos WRC.

Até aqui não foi possível ‘medir’ bem essas diferenças. Mas agora vai ser. Mesmo havendo diferenças pequenas em alguns dos troços, há outros exatamente iguais. E se as condições forem semelhantes, conclusões podem ser tiradas. Pelo menos, ficar perto da verdade. Para a semana já o saberemos…