WRC, Ott Tänak: “houve falta de desempenho da minha parte” | AutoSport

Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) ficaram pelo caminho no segundo dia de prova quando eram sétimos e voltaram no último dia para fazer um segundo lugar na Power Stage. Novo rali mau, só venceu troços quando não contava quase para nada, no domingo de manhã, teve quase sempre com problemas, quer de afinação ou mecânicos, até que o motor cedeu na PE10, abandonando.

Depois de Portugal esperava estar melhor mas chegou a dizer isto: “É como conduzir um camião de reboque, com tanta inércia na traseira”. Como se percebe, más afinações ou um carro que não tem mesmo remédio, embora noutras mãos já tenha tido. Mais tarde: “não consigo pôr o carro a trabalhar como gostaria, para começar a acelerar.” Depois, a bomba de água tramou-o, acabando por desistir mais tarde com uma falha elétrica. Já mais calmo, fez mea culpa “É verdade que foi um fim-de-semana difícil. Não foi muito bom, as condições climatéricas tornaram-no complicado e penso que também houve falta de desempenho da minha parte. Tive dificuldade em encontrar a velocidade. Os tempos dos troços não são os que eu devia fazer, neste momento não estou perto do que devia fazer. Falta um bocadinho de algo. Esperemos que com o tempo encontremos essa velocidade extra”.