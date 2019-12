WRC: Ogier não pediu estatuto de piloto principal à Toyota

Para 2020, a Toyota renovou a sua equipa, trazendo três pilotos novos para competir no Mundial de Ralis: Sebastien Ogier, Elfyn Evans e Kalle Rovenpera. Ogier, seis vezes campeão do mundo, garante que não pediu nenhum estatuto à equipa de Tommi Mäkinen.

“A minha abordagem no início da temporada não vai ser de como ajudar o meu colega de equipa, mas sim de conseguir o melhor para mim. De resto, não pedi nenhum tratamento especial no início da temporada. Todos devemos ter a melhor hipótese no início.” – disse Ogier.

Rovanpera é estreante no WRC e Evans ainda não atingiu muito sucesso, mas, em 2017 e 2018 foi colega de equipa de Ogier na M-Sport Ford. O piloto britânico ajudou muito Ogier nos tempos da Ford, perdendo muitas vezes posições em certos momentos do campeonato.

Quando perguntado sobre como seria a situação na Toyota, Evans respondeu que a sua temporada seria centrada em fazer o seu melhor pela nova equipa.

“É o que o Seb disse. Vou concentrar-me no inicio da temporada e cabe apenas a mim fazer exibições. Depois na segunda parte da temporada havemos de ver. Honestamente só quero fazer o meu melhor.”

“A Toyota é uma equipa histórica, focada nos seus pilotos e em dar-lhes oportunidades iguais. Não tenho um objetivo específico. A minha abordagem será fazer o melhor durante toda a época.”