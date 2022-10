WRC: O que precisa Kalle Rovanpera para ser campeão? | AutoSport

Tendo em conta como as coisas estão, Kalle Rovanperä pode assegurar já o título de piloto no Rali da Nova Zelândia. E para já está onde precisa, na frente. Se Ott Tänak ficar onde está, no terceiro lugar, assegura o título dependendo do que fizerem ambos na PowerStage.

No final desta prova, Rovanperä precisa de ficar oito pontos na frente de Tänak, se assim for, tudo fica resolvido. E se ganhar sete pontos a Tanak, vencendo o rali, também, pois fica com 60 pontos de avanço, o que a duas provas do fim lhe assegura o título pois apesar de dois triunfos de Tanak mais a vitória em ambas as PowerStage, podem valer 30 pontos em cada rali, na remota hipótese de Rovanpera não pontuar nos dois ralis, o primeiro fator de desempate entraria em liça, e esse é o número de triunfos que Tanak já não conseguiria suplantar.

Se o rali terminasse agora, era campeão, mas os 5, 4,3,2 e 1 pontos da PowerStage fazem toda a diferença. A diferença em 1º e 3º é 10 pontos, chegava, mas os pontos da PowerStage podem mudar as coisas. Resumindo, sete ou oito pontos, no fim do rali, chegam. Como ficará?