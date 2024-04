WRC: o que esperar do Rali da Croácia

Com os dois campeonatos, e Pilotos e Construtores, bastante bem equilibrados, o foco das equipas principalmente as que lutam diretamente pelas vitórias – a M-Sport não tem pilotos para isso, em condições normais – está em maximizar os pontos obtidos e isso é algo que tem ficado claro face ao novo sistema de pontuação. Sempre que algo sucede que afasta um dos favoritos dos lugares da frente e torna mais difícil chegar ao triunfo ou mesmo ao pódio e o foco muda de imediato para a maximização dos pontos.

O líder do campeonato, Thierry Neuville precisa de uma mudança de sorte, se quiser ficar à frente do rival Elfyn Evans, da Toyota Gazoo Racing, no Rali da Croácia, esta semana (18 a 21 de abril), a quarta ronda do Campeonato do Mundo de Ralis FIA 2024.

Neuville, que conduz um i20 N Rally1 para a Hyundai Motorsport, abriu a sua temporada em grande estilo ao vencer o Rallye Monte-Carlo, mas os problemas na Suécia e no Quénia impediram o belga de registar um lugar no pódio desde então. Por isso chega à capital Zagreb ansioso por inverter a sua sorte e garantir uma vitória muito necessária para manter a sua vantagem de seis pontos sobre o galês Evans, que triunfou aqui no ano passado: “A Croácia é um dos ralis de asfalto mais exigentes em que já participei”, afirmou. “Há muitas curvas cegas, topos e saltos – algo muito invulgar numa prova de asfalto.

“Terminar entre os três primeiros é crucial para manter a liderança do campeonato, [mas] o nosso maior objetivo é lutar por um lugar no topo da classificação.”

A flutuação dos níveis de aderência nas estradas ondulantes representa um desafio e, apesar das altas velocidades gerais, as passagens estreitas e os numerosos topos e curvas cegas exigem uma abordagem cautelosa por parte dos concorrentes. As condições climatéricas acrescentam outra camada de complexidade às já exigentes condições, uma vez que, se chover, a superfície torna-se mais lamacenta e escorregadia com cada carro que passa.

É um rali que já serviu bem à Toyota, com as máquinas japonesas a subirem ao pódio em todas as edições desde 2021. Oito vezes campeão mundial e vencedor anterior, Sébastien Ogier junta-se a Evans no alinhamento do GR Yaris, assim como Takamoto Katsuta.

A Hyundai conta com três carros para Neuville, Ott Tänak e Andreas Mikkelsen, enquanto a M-Sport inscreveu um par de Puma Rally1 para Adrien Fourmaux, atualmente em terceiro lugar nos pontos, e Grégoire Munster.

Há apenas três anos, Fourmaux levantou as sobrancelhas quando levou um Fiesta World Rally Car ao quinto lugar da geral na sua estreia na categoria de topo, na Croácia. Desta vez, ele começa o rali depois de dois pódios consecutivos na Suécia e no Quénia, ansioso por conseguir a sua primeira vitória.

O rali começa hoje em Zagreb (18 de abril). Seguem-se 20 troços, num total de 283,28 km, antes do final da tarde de domingo.

Horário

Quinta-feira 18 de abril.

Shakedown (Okić) 3.65 km 08:01

Início – National and University Library in Zagreb 17:30

Sexta-feira 19 de abril.

PEC1 Krašić – Sošice 1 23.63 km 07:28

PEC2 Jaškovo – Mali Modruš Potok 1 9.48 km 08:41

PEC3 Ravna Gora – Skrad 1 10.13 km 09:39

PEC4 Platak 1 16.63 km 10:47

Zona de montagem de pneus – Cernik – 15 mins [13:02 Europe/Lisbon]

PEC5 Platak 2 16.63 km 13:45

PEC6 Ravna Gora – Skrad 2 10.13 km 14:58

PEC7 Jaškovo – Mali Modruš Potok 2 9.48 km 16:16

PEC8 Krašić – Sošice 2 23.63 km 17:09

Assistência Westgate Shopping City – 45 mins [18:54 Europe/Lisbon]

Sábado 20 de abril

PEC9 Smerovišće – Grdanjci 1 15.72 km 06:31

PEC10 Stojdraga – Gornja Vas 1 20.77 km 07:24

PEC11 Vinski Vrh – Duga Resa 1 8.78 km 09:05

PEC12 Pećurkovo – Mrežnički Novaki 1 9.11 km 10:03

Reagrupamento – 90 mins [11:33 Europe/Lisbon]

PEC13 Smerovišće – Grdanjci 2 15.72 km 13:31

PEC14 Stojdraga – Gornja Vas 2 20.77 km 14:24

PEC15 Vinski Vrh – Duga Resa 2 8.78 km 16:05

PEC16 Pećurkovo – Mrežnički Novaki 2 17:03

Assistência Westgate Shopping City – 45 mins 18:43

Domingo 21 de abril

PEC17 Trakošćan – Vrbno 1 13.15 km 06:08

PEC18 Zagorska Sela – Kumrovec 1 14.24 km 07:35

PEC19 Trakošćan – Vrbno 2 13.15 km 09:23

Reagrupamento – Kumrovec – 60 mins 10:58

PEC20 Zagorska Sela – Kumrovec 2 Power Stage 14.24 km 12:15