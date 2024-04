WRC: O ex-Rei está de volta: Ogier domina shakedown do Rali da Croácia

Na primeira tentativa no troço de 3,65km de Okić, o francês ficou em terceiro. Porém, na segunda e penúltima passagem, diminuiu o seu tempo em quase quatro segundos, assumindo a liderança do ‘placard’. O seu companheiro de equipa na Toyota Gazoo Racing, Elfyn Evans, ficou 0,7 segundos atrás, enquanto a dupla da Hyundai i20 N, Thierry Neuville e Ott Tänak, dividiram o terceiro e quarto lugar com tempos idênticos. Recorde-se que Ogier venceu a edição inaugural do Rally da Croácia em 2021, e a Toyota Gazoo Racing conquistou a vitória em todas as edições deste evento nos Balcãs: “É bom estar de volta”, disse ele. “Dois meses e meio é muito tempo, mas o teste [pré-evento] da semana passada foi útil, e sinto-me muito feliz aqui.”

Já se fez ouvir o rugido dos motores no Rali da Croácia com o regressado Sébastien Ogier a dominar o shakedown, mostrando que a ‘ferrugem’ ainda não o atingiu. Muito longe disso…

