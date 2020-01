WRC, Monte Carlo, PE7: Ogier continua a ganhar tempo a Evans

Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) voltaram a vencer mais uma especial no Rali de Monte Carlo. Apesar de Ogier não estar satisfeito com a escolha de pneus, a dupla francesa do Yaris WRC fez um tempo de 11:52.0s nesta sétima especial.

Atrás de Ogier/Ingrassia ficaram Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) que gastaram mais 0.6s. Terceiro lugar na especial para Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) que gastaram mais 2.9s que os vencedores.

Na geral, Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) perdem 0.6s para Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) e estão agora com 2.7s de vantagem.

Já Thierry Neuville não parece estar contente com as notas, perdendo mais tempo, estando agora a 10.1s da liderança de Evans/Martin e a 7.4s de Ogier/Ingrassia.



