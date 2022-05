WRC, M-Sport: “Portugal é sempre um rali duro, será um grande desafio | AutoSport

A M-Sport Ford World Rally Team prepara-se para tentar mostrar que o facto de ter começado a desenvolver bem mais cedo que as suas adversárias, o Ford Puma Rally1, pode começar agora a dar frutos. Para o efeito contam no Rali de Portugal com o regresso do vencedor do Rallye Monte Carlo 2022, o nove vezes campeão mundial, Sebastien Loeb, que retorna para completar um line-up histórico de cinco Ford Puma Hybrid Rally1. É a primeira equipa com uma ‘entrada’ de cinco carros na nova era do Rally híbrida do WRC.

Apesar da reputação da prova portuguesa, de ser particularmente dura e fisicamente exigente tanto para as tripulações como para os carros, a equipa da M-Sport tem tido bons desempenhos no evento ao longo dos anos, com uma vitória no evento em 2017 e um duplo pódio no ano seguinte.

O regresso de Loeb à equipa traz consigo mais experiência no Rally de Portugal, incluindo duas vitórias e mais dois pódios desde a sua primeira participação no evento, em 2007.

Ao lado do francês estará Isabelle Galmiche, que levou Loeb à vitória no Rallye Monte-Carlo, em janeiro: “Portugal é sempre um rali duro e, sendo o nosso primeiro rali em terra com o novo carro, será provavelmente um grande desafio. Com um alinhamento de cinco carros, a equipa tem trabalhado em circunstâncias excepcionais desde a Croácia e este é um momento de orgulho para todos nós sermos o primeiro fabricante a apresentar cinco Rally1 híbridos num único evento.

A partir do nosso programa de testes e desenvolvimento no ano passado e do feedback do nosso teste pré-evento, penso que o Puma Hybrid terá um bom desempenho, pois os nossos pilotos sentem-se confortáveis e confiantes no carro.

“Um grande ponto de entusiasmo dentro da equipa é o regresso de Seb e Isabelle à equipa depois de nos ter levado à vitória no Monte, no início do ano.

É estranho pensar que só tivemos duas provas desde então, mas estamos realmente entusiasmados por tê-los de volta para o primeiro evento de terra da temporada. É especialmente significativo ter tal ícone do desporto connosco no mesmo fim-de-semana em que celebramos 50 anos do WRC; o timing é simplesmente perfeito”, disse Richard Millener Team Principal, disse.