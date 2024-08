WRC: Lappi bate Rovanperä no shakedown do Rali da Finlândia

Esapekka Lappi, em Hyundai i20 N Rally1, liderou um shakedown muito disputado no Rali da Finlândia. O finlandês, que conquistou a sua primeira vitória no Campeonato do Mundo de Ralis em ‘casa’ em 2017, superou o rival da Toyota, Kalle Rovanperä, por dois décimos de segundo no rápido shakedown de Ruuhimäki, com apenas 0,8 segundos a separar os cinco primeiros. Takamoto Katsuta foi terceiro no seu GR Yaris Rally1, 0,1 segundos atrás do seu companheiro de equipa Rovanperä, que foi o mais rápido na primeira passagem, antes de Lappi passar a liderar a tabela de tempos na sua segunda passagem. As chicanes virtuais, um novo desenvolvimento tecnológico para o WRC, foram implementadas pela primeira vez no troço de 4,12 km e também estarão presentes em ambas as passagens de Ouninpohja no sábado.

“Não foi assim tão mau, mas também pensei no último rali que a sensação era boa, por isso não podemos confiar nisso”, comentou Lappi, referindo-se à sua prova fora do ritmo no Tet Rally Latvia no mês passado. “Não sei o que os outros disseram, mas senti o troço bastante escorregadio.”

Os pilotos da Toyota, Sébastien Ogier e Elfyn Evans, foram penalizados por procedimentos incorretos na chicane virtual nas suas primeiras passagens, mas recuperaram e ficaram em quarto e sexto lugar, respetivamente. Ogier está a disputar o Rally Finlândia pela primeira vez desde 2021, enquanto Evans – que ficou atrás de Adrien Fourmaux, da M-Sport, por 0,2 segundos no shakedown – já venceu a prova duas vezes.

Ott Tänak foi sétimo no seu Hyundai, quatro décimos de segundo atrás de Evans e 0,3 segundos acima do seu companheiro de equipa Thierry Neuville, líder do campeonato.

Em nono ficou o estreante no GR Yaris Rally1, Sami Pajari, enquanto Grégoire Munster completou o top 10 no seu Puma Rally1.

O rali começa oficialmente hoje com uma etapa para os fãs no centro de Jyväskylä. A partida do primeiro carro está prevista para as 19:05 (locais).

Tempos Online – CLIQUE AQUI

Itinerário/horário

Quinta-feira 1 de agosto, 1ª etapa

Shakedown (Ruuhimäki) 4.12 km 08:01

PEC1 Harju 1 3.48 km 17:05

Assistência flexível A – Paviljonki – 15 mins 17:40

Sexta-Feira, 2 de agosto, 1ª Etapa

PEC2 Laukaa 1 17.96 km 06:13

PEC3 Saarikas 1 15.93 km 07:20

PEC4 Myhinpää 1 15.51 km 08:35

PEC5 Ruuhimäki 1 7.76 km 10:05

Reagrupamento – 35 mins 10:52

Serviço B – Paviljonki – 40 mins 11:27

PEC6 Laukaa 2 17.96 km 13:10

PEC7 Saarikas 2 15.93 km 14:17

PEC8 Myhinpää 2 15.51 km 15:32

PEC9 Ruuhimäki 2 7.76 km 17:05

PEC10 Harju 2 2.01 km 18:05

Assistência flexível C – Paviljonki – 45 mins 18:40

Sábado 3 de agosto, 2ª Etapa

PEC11 Västilä 1 18.94 km 07:05

PEC12 Päijälä 1 20.19 km 08:05

PEC13 Ouninpohja 1 32.98 km 09:05

Reagrupamento – 20 mins 10:50

Serviço D – Paviljonki – 40 mins 11:10

PEC14 Västilä 2 18.94 km 13:35

PEC15 Päijälä 2 20.19 km 14:35

PEC16 Ouninpohja 2 32.98 km 15:35

Assistência flexível E – Paviljonki – 45 mins 17:30

Domingo 4 de agosto, 3ª etapa

PEC17 Sahloinen-Moksi 1 14.27 km 06:55

PEC18 Laajavuori 1 4.35 km 08:05

PEC19 Sahloinen-Moksi 2 14.27 km 09:17

PEC20 Laajavuori 2[Power Stage] 8.77 km 11:15

Pódio – Paviljonki 13:00