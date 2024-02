WRC: Kalle Rovanperä no Rali Safari | AutoSport

Está confirmado oficialmente! Kalle Rovanpera vai correr no Rali Safari, próxima prova do WRC, que se realiza de 28 a 31 de março, ao lado de Elfyn Evans e Takamoto Katsuta. Depois de ter corrido na Suécia, o finlandês vai tentar vencer de novo, mas já não conseguirá para a Toyota o mesmo resultado de 2022: venceu, com 1-2-3-4 da sua equipa, a caminho do seu primeiro título mundial, mas desta feita com apenas três Toyota, não será repetido o feito. Como se sabe, o Rali Safari deixou o lugar que ocupava em junho, após o seu regresso ao calendário do WRC em 2021, e ocupará agora o seu lugar histórico na Páscoa.

Fica agora por saber se Sébastien Ogier faz as duas próximas provas, Croácia (quase de certeza) e Portugal ou no nosso País será de novo a vez de Rovanpera. Caso Ogier participe em Portugal pode bater o recorde de cinco triunfos que partilha com Markku Alen.