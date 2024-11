WRC, Hyundai mandou parar Mikkelsen

Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) pararam a meio do segundo dia do Rali do Japão porque por ordem da equipa, que preferiu poupar o carro para o dia decisivo, em que há pontos para conquistar com o norueguês a poder servir de ‘joker’, caso algo suceda aos seus colegas de equipa. Ou seja, amanhã, Mikkelsen vai atacar, ou pelo menos andar perto da frente, e se algo suceder a Tanak ou Neuville, estará mais perto para poder roubar pontos aos Toyota. No dia de sábado nada ganharia, porque estava atrasado demais na classificação para fazer o mesmo que Neuville fez, chegar ao topo 10. Depois de se ter despistado na sexta-feira, o sábado seria sempre um dia irrelevante para Andreas Mikkelsen, pois é o domingo que pode dar 12 pontos.

