WRC, Esapekka Lappi: “Há já algum tempo procurava esta segunda vitória” | AutoSport

Esapekka Lappi venceu pela segunda vez na sua carreira uma prova do Mundial de Ralis. Depois de ter vencido o Rali da finlândia em 2017, o finlandês repetiu a façanha este fim de semana no país vizinho, a Suécia: “É muito bom! Há já algum tempo procurava esta segunda vitória. Há um milhão de coisas que eu gostaria de dizer agora, mas a verdade é que me esqueceria de muitas. por isso, um grande obrigado à equipa e família” começou por dizer Lappi, que recordou o passado: “ganhar era claro, o objetivo aqui, mas sei que não muda a vida. Mas é bom! A sensação agora é boa, de satisfação mas não foi a melhor pilotar com uma diferença tão grande e só precisamos controlar. Não corri nenhum risco” disse Lappi, para quem a segunda vitória na carreira é importante: “Já se passaram seis anos e meio. Já tive a chance de ganhar antes. Cometi alguns erros e também segui ordens da equipa. Estava à procura disto há muito tempo. A certa altura pensei que nunca mais aconteceria, mas agora tivemos uma chance e aproveitei-a”, disse um feliz Lappi.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI