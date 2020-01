WRC, Elfyn Evans: “Sinto que a minha pilotagem ainda está a crescer”

Elfyn Evans é um dos pilotos que trocou de equipa e por isso tem um novo desafio pela frente. E está pronto para ele. O galês é um dos sete pilotos de fábrica que iniciam a prova dos Alpes franceses num novo World Rally Car, e a combinação de condições de inverno e troços à noite, do primeiro dia do Monte Carlo, são uma prova de fogo para o novo piloto da Toyota: “Quinta-feira é um dia complicado para abertura da temporada”, disse Evans. “Há tanto tempo à espera e depois entramos logo com esses dois troços. É um carro novo, no escuro, ninguém sabe se está molhado, seco, gelado, quanto gelo há. Tudo é novo, incluindo aquela primeira etapa. Esses são provavelmente os dois troços mais difíceis de toda a época”, começou por dizer Evans, que falou sobre o que espera do Rali de Monte Carlo: “Quem sabe o que o tempo vai fazer? É assim o Monte. Qualquer coisa pode acontecer. A neve que tivemos durante o fim-de-semana pode já ter desaparecido, ou pode congelar, depois neva mais um pouco. Não vale a pena preocuparmos-nos demais com isso. Ok, vai ser um pouco stressante quando se tratar de escolher os pneus na quinta à noite, mas assim que fizermos a escolha, precisamos de relaxar”, disse Evans, que admite que o seu segundo teste com o Toyota Yaris WRC foi mais complicado do que o primeiro: “O tempo mudou muito durante o dia, começámos no seco e depois choveu muito. E quando escureceu, começou a nevar. Normalmente, preferimos ter consistência para poder sentir as mudanças que estamos a fazer no carro, mas isso não foi possível. Seria valioso para mim sentir as mudanças feitas num carro novo para mim”.

Para Evans esta é a sua primeira prova do WRC num World Rally Car fora da M-Sport Ford World Rally Team, mas Evans está otimista: “Sinto que a minha pilotagem ainda está a crescer. Quero continuar numa tendência ascendente, continuar a melhorar e a tirar o máximo partido dos próximos dois anos com a Toyota”.